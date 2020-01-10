Türkiye
Karabük'te 558 parça tarihi eser ele geçirildi10 Ocak 2020 Cuma 17:34 - Son Güncelleme 10 Ocak 2020 Cuma 17:57
Karabük'te düzenlenen operasyonda içerisinde sikke, yüzük, ok ucu gibi materyallerin bulunduğu 558 tarihi eser ele geçirildi.
[Fotoğraf: AA]
Karabük Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde kaçak kazı sonucu bulunan tarihi eserlerin piyasaya sürüleceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bir otomobile operasyon düzenleyen ekipler, 529 sikke, 15 yüzük, 10 küpe ve çeşitli takı, 2 ok ucu, 2 obje ve 5 gümrük kaçağı cep telefonu bulundu.
Otomobilde gözaltına alınan Y.C. ve E.Ö'nün tarihi eserleri satmayı planladığı öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık sorgularının ardından adli kontrol şartıyla salıverildi.
Kaynak: AA
Etiketler: tarihi eser kaçakçılığı Karabük gözaltı