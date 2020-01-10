Berfin Özek'in asitli saldırıda yüzü yandı, bir gözünü kaybetti. Mahkeme, buna yapana 13 yıl 6 ay ceza verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cezanın yeterli olmadığını söyledi. Berfin Özek, desteğinden dolayı Cumhurbaşkanına teşekkür etti.

Berfin Özek, "Vicdanınızın sesini dinleyin demiş, o kadar doğru bir karar. Herkes elini vizdanına koysun öyle karar versin. Cumhurbaşkanımıza buradan çok teşekkür ediyor, ellerinden öpüyorum" dedi.

İddianamede saldırgan Casim Ozan Çeltik hakkında kasten öldürmeye teşebbüsten ceza isteniyordu.

"Berfin'in acıları soğutulmalıydı"

Ancak mahkemenin "kasten yaralama" suçundan ceza vermesi tartışma yarattı.

Bazı hukukçular cezanın yeterli olmadığı görüşünde.

Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu ise, şöyle konuştu:

"Ortada bir buçuk liko asidin kullanıldığı ve daha önce fail ile mağdur arasında bir husumet olduğu ve faili oraya getiren bir niyetle plan olduğu ortadayken bunu kasten yaralama olarak değerlendirmek yanlış. Kasten adam öldürmenin nitelikli halinde 20 yıl gibi bir cezaya tekabül ediyor. Hem Berfi'nin çektiği acıları soğuturdu hem toplumun yüreğini soğuturdu."

Kaynak: TRT Haber