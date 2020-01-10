10 Şubat çalışan gazetecilerin günü. Sadece Türkiye'ye özgü bir gün.

Tarihi 1961 yılına dayanıyor. Basın çalışanlarının haklarını güvence altına alan

212 sayılı kanunun resmi gazetede yayınlandığı 10 Ocak'ta kutlanıyor.

Gece gündüz demeden, kar kış dinlemeden, cephe hattında ve zorlu koşullarda, haber için yaşamlarını riske atan gazeteciler var.

Onlarca gazeteci görev yaparken hayatını kaybetse de şartlar ne olursa olsun hep en sıcak noktalarda görevdeler.

TRT Haber ekipleri en hızlı ve doğru haberi vermek için çalışıyor

Kimi zaman canlı yayın sırasında saldırıların hedefi oluyorlar kimi zaman çatışma bölgelerinde canları pahasına gelişmeleri aktarıyorlar.

Görev sırasında tek düşündükleri haberi bir an önce izleyiciye ulaştırmak.

TRT Haber ekipleri de gidilmez denen, girilmez denen her yerdeydi. Çatışma bölgelerinde tüm gücünü kameralarından alanların işi çok daha zor. Hem kendini korumak hem de her anı kaydetmek zorundalar.

Haber: Mahinur Uluç

Kamera: Ümit Turan