İstanbul'da muhtarlıklar oldukça yoğun, sebebi biriken resmi tebligatlar. Postacılar, evde bulamadıkları kişilerin tebligatlarını, "haber kağıdı" yapıştırarak muhtarlıklara bırakıyor. Ancak, haber kağıdı kaybolan veya adresi değişen evrak sahiplerinin tebligattan haberi olmuyor.

İstanbul Muhtar Federasyonu Başkanı Selami Aykut, "Vatandaşın muhtarlıkla ilişiği kesilince tebligattan da haberi olmuyor. Olmayınca da trafik cezalarının düşünün, her geçen gün ceza kat kat artıyor" dedi.

İstanbul'da son dönemde muhtarlıklarda biriken tebligatlar büyük yoğunluğa neden oluyor. Durumdan şikayetçi olan muhtarlar, 1-10 Şubat arasında resmi tebligatları vatandaşlara teslim etmeme kararı aldı.

Postacı, teslim ettiği her evrak için prim alıyor. Muhtarlar, prim sistemine kendilerinin de dahil edilmesini istiyor.

Haber: Enes Babacan

Kamera: Faruk Ölge