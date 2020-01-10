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Çorum'da 2 köye sahte içki baskını: 13 bin litre alkol ele geçirildi10 Ocak 2020 Cuma 17:42 - Son Güncelleme 10 Ocak 2020 Cuma 17:56
Çorum'da, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 13 bin 695 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
[Fotoğraf: Çorum İl Jandarma Komutanlığı]
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, halk sağlığını tehdit eden ve ölümlere neden olan sahte içki kullanımının önlenmesi için çalışma yaptı.
Bu kapsamda ekiplerce kent merkezine bağlı iki köyde bulunan iki adrese düzenlenen operasyonda 13 bin 695 litre sahte içki ile alkol yapımında kullanılan damıtma sistemi ele geçirildi.
Gözaltına alınan iki kişi hakkında işlem yapıldı.
Kaynak: AA
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