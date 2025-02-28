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Türkiye
TRT Haber 28.02.2025 01:01

TRT 4 dalda ödüle layık görüldü

Bu yıl 17'ncisi düzenlenen İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Ödüllerinde TRT, dört dalda ödül kazanarak törene damgasını vurdu. 50 bin öğrencinin seçim yaptığı programda medya, sinema, tiyatro ve magazin dallarının en'leri seçildi.

İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Ödülleri'nin bu yıl 17.'si düzenlendi.

50 bin öğrenci seçim yaptı. Medya, sinema, tiyatro ve magazin dallarının en iyileri seçildi.

TRT dört dalda ödüle layık görüldü. TRT 1'de yayınlanan '3'te 3 Tarih' en iyi yarışma programı seçildi.

'Alişan ile Hayata Gülümse' en iyi sabah programı seçilerek ödül aldı.

TRT Spor'da yayınlanan 'Yüz Yüze Futbol' en iyi spor programı seçildi, Ödülü Kaya Çilingiroğlu aldı.

TRT Haber muhabiri Recep Öztürk, afet ve savaş bölgelerindeki haberleri ile yılın TV habercisi ödülünü aldı.

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TRT 4 dalda ödüle layık görüldü
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