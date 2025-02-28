TRT 4 dalda ödüle layık görüldü

İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Ödülleri'nin bu yıl 17.'si düzenlendi.

50 bin öğrenci seçim yaptı. Medya, sinema, tiyatro ve magazin dallarının en iyileri seçildi.

TRT dört dalda ödüle layık görüldü. TRT 1'de yayınlanan '3'te 3 Tarih' en iyi yarışma programı seçildi.

'Alişan ile Hayata Gülümse' en iyi sabah programı seçilerek ödül aldı.

TRT Spor'da yayınlanan 'Yüz Yüze Futbol' en iyi spor programı seçildi, Ödülü Kaya Çilingiroğlu aldı.

TRT Haber muhabiri Recep Öztürk, afet ve savaş bölgelerindeki haberleri ile yılın TV habercisi ödülünü aldı.