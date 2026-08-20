Açık 31.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA-İHA 20.08.2026 13:17

Trafikte bıçakla dehşet saçan sürücüye 180 bin lira ceza

İstanbul Esenyurt'ta trafikte tartıştığı sürücünün otomobilinin önünü aracıyla kesip kesici aletle araca zarar veren şüpheliye 180 bin lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal devriye çalışmaları kapsamında, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde trafikte aracıyla önünü kestiği otomobile elindeki kesici aletle araca zarar verdiği belirlenen şüpheliyi yakalamak için çalışma yaptı.

Görüntülerdeki sürücünün O.Ç. olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliye, 180 bin lira idari para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle geçici olarak el konulurken, aracı da 60 gün trafikten men edildi.

Şüpheli, "trafik güvenliğini tehlikeye düşürme" ve "mala zarar verme" suçlarından yürütülen işlemlerin ardından dosyası ikmalen gönderilmek üzere serbest bırakıldı.

ETİKETLER
İstanbul Trafik
Sıradaki Haber
Tarihi zaferin 955. yılında Malazgirt'te büyük buluşma: Gözler 26 Ağustos'ta
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:13
Çok maksatlı modüler insansız amfibi İ-ZAHA, TEKNOFEST Mavi Vatan'da tanıtıldı
16:37
YÖKDİL sonuçları açıklandı
16:25
İşgalci İsraillilerin, Batı Şeria'da 3 eve yönelik ablukası 12'nci gününde sürüyor
16:33
Bakan Fidan, Mısır ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla görüştü
15:35
Bakan Güler: Gençlerin ürettiği projelere güçlü şekilde destek oluyoruz
15:35
Ordu-Giresun Havalimanı 667 bin yolcuya hizmet verdi
Antalya'da caretta carettaların yuvalarında yavru çıkışları sürüyor
Antalya'da caretta carettaların yuvalarında yavru çıkışları sürüyor
FOTO FOKUS
Çok maksatlı modüler insansız amfibi İ-ZAHA, TEKNOFEST Mavi Vatan'da tanıtıldı
Çok maksatlı modüler insansız amfibi İ-ZAHA, TEKNOFEST Mavi Vatan'da tanıtıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ