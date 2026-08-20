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Türkiye
AA 20.08.2026 12:54

Ankara'da insan ticareti operasyonu: 49 şüpheli yakalandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara'da fuhuş, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı suçlarına ilişkin yürütülen 2 ayrı soruşturmada 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını belirtti.

Ankara'da insan ticareti operasyonu: 49 şüpheli yakalandı

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, başkentin huzurunu, güvenliğini ve toplumsal düzenini bozan, kadınların çaresizliğini istismar eden, insan ticareti ve fuhuş üzerinden haksız kazanç sağlayan yapılara göz yummayacaklarını belirtti.

Ankara'da bu alanlarda oluşan her türlü yozlaşmaya karşı hukuk içerisinde kararlılıkla neşter vuracaklarını kaydeden Gürlek, şöyle devam etti:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız ile Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzün Asayiş ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele birimleriyle koordineli olarak önemli çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Etimesgut bölgesinde günübirlik evlerin fuhuş amacıyla kullanıldığına ilişkin yürütülen soruşturmada 50 ayrı eylem tespit edilmiş, 29 kadın mağdur, 47 bilgi sahibi ve 21 şüpheli belirlenmiştir. Gerçekleştirilen operasyonlarda 18 şüpheli yakalanmış, şüphelilerden 6'sı tutuklanmış, 4'ü hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Diğer şüpheliler hakkındaki işlemler devam etmektedir. Çankaya bölgesinde faaliyet gösteren 5 eğlence mekanına yönelik soruşturmada ise insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etme suçları kapsamında 28 şüpheli hakkında işlem başlatılmış, 26 şüpheli yakalanmış, 15 yabancı uyruklu kadın ile yasal kalış hakkı bulunmayan 3 kişi tespit edilmiştir. Şüpheliler hakkında gerekli işlemler ivedilikle yürütülmektedir."

Bakan Gürlek, söz konusu çalışmaların, adli makamlar ile güvenlik birimlerinin güçlü koordinasyonuyla kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, "Buradan açıkça ifade etmek isterim, insanların çaresizliğini kazanç kapısına çevirenlere, kadınları istismar edenlere, fuhuş ve insan ticaretinden para kazananlara gözbebeğimiz başkentimiz Ankara'da rahat hareket edebilecekleri hiçbir alan bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

Soruşturmada görev alanlara teşekkürlerini ileten Gürlek, "Vatandaşlarımız müsterih olsun, devletin nefesi, bu kirli düzenlerden menfaat sağlayanların üzerindedir. Suçtan kazanç sağlayanların kurdukları düzenler birer birer ortaya çıkarılacak, elde edilen suç gelirlerinin üzerine gidilecek ve sorumlular hakkında kanunların öngördüğü işlemler kararlılıkla uygulanacaktır." açıklamasında bulundu.

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Akın Gürlek Ankara
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