Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 17:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trafik kazası geçiren polis adayını mülakata ekipler yetiştirdi
[Fotoğraf: AA]
Polislik mülakatı için Yozgat'taki Polis Meslek Eğitim Merkezi'ne giderken trafik kazası geçiren adayı, sınava trafik polisleri yetiştirdi.
Yozgat'a polislik mülakatına giden Oğuz Batur'un kullandığı otomobil, Fakıbeyli köyü yakınlarında devrildi.
Kazadan yara almadan kurtulan Batur, sağlık kontrolünün ardından, trafik ekiplerine Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezine, mülakata gideceğini söyledi.
Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, durumu hakkında ailesine bilgi verdikleri Batur'u, ekip aracıyla mülakata yetiştirdi.
Mülakat sonrası Emniyet Müdürlüğüne gelen Batur, trafik polislerine teşekkür etti.
Etiketler: Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Mersin'de karda mahsur kalan aileyi belediye ekipleri kurtardı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz