Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 17:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Horoz dövüştüren 27 kişiye para cezası
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın horoz dövüştürdükleri tespit edilen 27 kişiye polis ekipleri baskın yaptı. Horoz dövüştürenlere 121 bin 122 lira idari para cezası uygulandı.
Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Mahallesi'nde horoz dövüştürüldüğü ihbarı üzerine bir depoya operasyon düzenledi.
Horoz dövüştürenlere suçüstü baskın yapıldı.
27 kişiye horoz dövüşü cezası
27 kişiye Kabahatler Kanunu ile COVID-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 121 bin 122 lira idari para cezası uygulandı. Depo sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.
Depoda bulunan 5 horoz, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Milli Parklar
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