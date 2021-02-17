Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 17:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Direksiyon hakimiyeti kaybedilen tır manav önünde bekleyenlere çarptı
[Fotoğraf: AA]
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tırın manav önünde bekleyenlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Malatya'dan Adıyaman istikametine gitmekte olan O.K. yönetimindeki tır, Doğanşehir'in Erkenek Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki manava girdi.
Kazada, manav önünde bulunan F.S, M.B. ve M.B. ile tır sürücüsü yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince, hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Malatya-Adıyaman kara yolu, tek yönlü olarak bir süre ulaşıma kapatıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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