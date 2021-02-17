D-650 kara yolunun Doğançay mevkisinde iki tırın çarpışması sonucu ulaşımın yaklaşık 3 saat aksadığı güzergahta incelemelerde bulunan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sürücülerle ve araçlarda bekleyenlerle görüştü.

Yolda kalanlara kumanya ve battaniye yardımında bulunan Vali Kaldırım, bir aileye nereye gittiklerini sorması üzerine, "hayırlı bir iş için Sakarya'ya gidiyorduk" cevabını aldı.

Kız istemeye gittiklerini anlatan aileye bu konuda destek olmak için cep telefonu numarasını veren Vali Kaldırım, yaşanan gecikmeden dolayı bir sorun yaşanması halinde kendisini aramalarını istedi. Vali Kaldırım, kızı bizzat kendisinin de isteyebileceğini dile getirdi.

Aile fertleri de ilgisinden dolayı Vali Kaldırım'a teşekkürlerini iletti.

"Hayırlı iş bize nasip oldu"

Vali Kaldırım, durumu sosyal medya hesabından, "hayırlı iş bize nasip oldu" mesajıyla duyurdu.

Vali Kaldırım, "Hayırlı iş bize nasip oldu. Kız istemeye giderken yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan ve geç kaldıkları için endişelenen aileye yardım etme sözü verdik. Kızımızı gencimiz için biz isteyeceğiz artık. Ya nasip" dedi.