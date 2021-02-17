Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 17:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de karda mahsur kalan aileyi belediye ekipleri kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Mersin’in yüksek kesimlerinde yollar kar nedeniyle kapandı. Yolda mahsur kalan ailenin imdadına belediye ekipler koştu.
Toroslar ilçesinde sağlık merkezine gitmek için hafif ticari araçlarıyla yola çıkan Mehmet Sami Kalaycı, eşi Saniye ve kızları Cemile Kalaycı, Gözne ile Darısekisi mahalleleri arasında kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yolda mahsur kaldı.
Ailenin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen belediye ekipleri, Kalaycı ailesini mahsur kaldıkları yerden kurtardı.
Aile, sağlık merkezindeki kontrollerinin de yapılmasının ardından evlerine ulaştırıldı. Kalaycı ailesi kendilerini kurtaran ekibe teşekkür etti.
Etiketler: Kar Yağışı
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