Trafik denetiminde otomobilin çarptığı polis memuru şehit oldu

Esenler ilçesinde 19 Ağustos'ta Oruçreis Mahallesi Mehmet Akif İnan Caddesi'nde trafik denetimi yapan araçlara otomobil çarptı.

Kazada, Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Mustafa Peksoy ağır yaralandı.

Sağlık görevlilerinde hastaneye kaldırılan Peksoy, yapılan müdahalelere rağmen bugün şehit oldu.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

İstanbul Valiliğinden açıklama

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Esenler'de denetimde bulunan trafik ekiplerine M.F.Y. idaresindeki aracın çarptığı, aşırı hızdan kaynaklanan kazada ağır yaralanan polis memuru Mustafa Peksoy'un kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, şehit polis memuru Peksoy için yarın saat 10.00'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde tören düzenleneceği kaydedildi.