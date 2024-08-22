Ankara Emniyeti uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri narkotik arama köpeği ile birlikte Çankaya, Altındağ ve Mamak ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 5 farklı ikamet adresine baskın düzenledi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda uyuşturucu madde ile uyuşturucu düzeneği ele geçirildi.

14 şüpheli yakalandı

"Uyuşturucu - Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama" suçu kapsamında yakalanan 7 şüpheli ile "Uyuşturucu Madde Bulundurmak, Kabul Etmek ve Satın Almak" suçu kapsamında yakalanan 7 şüpheli olmak üzere toplam 14 kişinin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

