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Türkiye
TRT Haber 22.08.2024 15:53

Ankara Emniyeti uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik 5 farklı adreste baskın düzenledi. Düzenlenen operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

Ankara Emniyeti uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri narkotik arama köpeği ile birlikte Çankaya, Altındağ ve Mamak ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 5 farklı ikamet adresine baskın düzenledi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda uyuşturucu madde ile uyuşturucu düzeneği ele geçirildi.

14 şüpheli yakalandı

"Uyuşturucu - Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama" suçu kapsamında yakalanan 7 şüpheli ile "Uyuşturucu Madde Bulundurmak, Kabul Etmek ve Satın Almak" suçu kapsamında yakalanan 7 şüpheli olmak üzere toplam 14 kişinin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
 

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