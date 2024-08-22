Kötü koku yayılan apartmandan 6 kamyon çöp çıktı

Yeşilyurt Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın içerisinde ve çevresinde biriken atıkların kokuya neden olması üzerine vatandaşlar belediyeye ihbarda bulundu.

Şikayet üzerine harekete geçen ekipler, kullanılamaz hale gelen, sağlık ve görüntü yönünden çevreyi tehdit eden apartmanın temizliği öncesinde gerekli güvenlik önlemlerini aldı.

Apartmandan 6 kamyon atık malzeme çıktı

Kamyon dolusu birikmiş eşya, kullanılamayacak duruma gelmiş kıyafetler ve katı atıkların biriktirildiği, çöplerden yaşanmaz hale gelen apartmandaki atıklar dışarı taşındı.

Yaklaşık 8 saat süren çalışma sonucu apartman dışına alınan çöpler iş makineleriyle 6 kamyona yüklendi.

Temizlik işlemlerinin tamamlanmasının ardından apartmanda haşerelere karşı ilaçlama da yapıldı.