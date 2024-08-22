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Türkiye
AA 22.08.2024 15:19

Kötü koku yayılan apartmandan 6 kamyon çöp çıktı

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir apartmanda biriktirilen 6 kamyon atık, 8 saat süren çalışmaların ardından temizlendi.

Kötü koku yayılan apartmandan 6 kamyon çöp çıktı
[Fotograf: AA]

Yeşilyurt Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın içerisinde ve çevresinde biriken atıkların kokuya neden olması üzerine vatandaşlar belediyeye ihbarda bulundu.

Şikayet üzerine harekete geçen ekipler, kullanılamaz hale gelen, sağlık ve görüntü yönünden çevreyi tehdit eden apartmanın temizliği öncesinde gerekli güvenlik önlemlerini aldı.

Kötü koku yayılan apartmandan 6 kamyon çöp çıktı

Apartmandan 6 kamyon atık malzeme çıktı

Kamyon dolusu birikmiş eşya, kullanılamayacak duruma gelmiş kıyafetler ve katı atıkların biriktirildiği, çöplerden yaşanmaz hale gelen apartmandaki atıklar dışarı taşındı. 

Yaklaşık 8 saat süren çalışma sonucu apartman dışına alınan çöpler iş makineleriyle 6 kamyona yüklendi.

Kötü koku yayılan apartmandan 6 kamyon çöp çıktı

Temizlik işlemlerinin tamamlanmasının ardından apartmanda haşerelere karşı ilaçlama da yapıldı.

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