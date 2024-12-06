Puslu 5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 06.12.2024 11:41

Trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 76 bin 963 lira ceza

İstanbul Kadıköy'de, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye çeşitli suçlardan toplam 76 bin 963 lira ceza kesildi.

Trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 76 bin 963 lira ceza

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Bağdat Caddesi'nde trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden ekipler, araç sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu. İhtara uymayan şüphelinin aracıyla kaçması sonucu polisle kovalamaca yaşandı.

Ekipler, plaka bilgilerinden kimliğini belirlediği S.M'yi yakaladı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun, "makas atmak", "ters yöne girmek", "tehlikeli şerit değiştirmek", "aracın hızını kavşaklara yaklaşırken azaltmamak", "dur ihtarına uymamak", "drift atmak", "sağa dönüşte dönüş işareti vermemek", "ehliyetsiz motorlu araç kullanmak" ve "cam filmi" maddelerinden toplam 76 bin 963 lira ceza uygulandı.

Ayrıca S.M. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

ETİKETLER
İstanbul Trafik
Sıradaki Haber
Sahte içki satan tekel bayi işleten aileye "kasten öldürme" suçundan tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:09
Suriye rejiminin Deyrizor'dan kaydırmaya başladığı güçlerin yerini PKK/YPG işgal ediyor
13:07
TBMM, bütçe sonrasında GSS'yi gündemine alacak
12:58
İstanbul'da ikinci el eşya ve hurda alım satımına belge zorunluluğu getirildi
12:44
İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'la yapılan ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor
12:31
Batı Akdeniz için fırtına uyarısı
12:53
Rıza dışında kişisel veri kaydeden çağrı merkezi işletmecisinin cezası onandı
Alexandria Troas Antik Kenti'nde sahne binası ve orkestra alanına ulaşıldı
Alexandria Troas Antik Kenti'nde sahne binası ve orkestra alanına ulaşıldı
FOTO FOKUS
TRT Çocuk’tan 60. yıla özel şarkı: Büyüdüm Sandın
TRT Çocuk’tan 60. yıla özel şarkı: Büyüdüm Sandın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ