Cuma günü saat 16.30 sıralarında TEM Otoyolu Selimpaşa mevkisinden Mahmutbey istikametine zikzaklar çizerek ilerleyen TIR, trafikteki araçları tehlikeye attı.

TIR'ın yolu tamamen kapatacak şekilde yaptığı tehlikeli hareketlere yoldaki sürücüler tepki gösterdi.

Hadımköy girişinde yoldaki sürücüler tarafından durdurulan tır şoförü, çıkan tartışma sırasında darbedildi. Bunun üzerine olay yerine polis ekibi istendi.

Tır şoförü alkollü çıktı

Alkol ölçümü yapılan tır şoförünün alkollü olduğu belirlendi.

Olay yerine istenen ambulansla hastaneye sevk edilen tır şoförüne; yasal sınırın üzerinde alkollü araç kullanmaktan 1823 TL, sürücü belgesi bulundurmamaktan 427 TL olmak üzere toplam 2 bin 250 TL para cezası uygulandı.

Sürücü belgesine el konuldu

Sürücü belgesine 6 ay süreyle el konulan sürücünün kullandığı araç ise trafikten menedildi. Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan tır şoförünün, darp konusunda ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten adli işlem yapılması için Büyükçekmece Polis Merkez Amirliği'ne teslim edildiği bildirildi.