Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar 05:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eşini bıçakla öldüren zanlı gözaltına alındı
[Fotograf: AA]
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tartıştığı karısını bıçakla öldüren zanlı gözaltına alındı.
Murat Tortop ile eşi Hülya Tortop, Bahçelievler Mahallesi'ndeki evlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine eşini bıçaklayan Murat Tortop, daha sonra 112 Acil Sağlık ekipleri ve polise olayı haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler, Hülya Tortop'un öldüğünü belirledi.
Cinayet zanlısı eş, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Hemşire olduğu öğrenilen Tortop'un cesedi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan, olay esnasında çiftin 3 çocuğunun da evde olduğu öğrenildi.
Sıradaki Haber
Nevşehir'de otomobil direğe çarptı: 2 ağır yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz