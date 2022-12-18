Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar 05:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nevşehir'de otomobil direğe çarptı: 2 ağır yaralı
[Fotograf: AA]
Nevşehir'de otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu ağır yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Güzelyurt Mahallesi Ürgüp Caddesi'nde, F.K. idaresindeki otomobil, Necip Fazıl Köprü Kavşağı yakınında kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Y.A. ağır yaralandı.
Olay yerine gelen ekiplerce araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol ekiplerin çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.
Bu arada kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Etiketler: Nevşehir Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Kastamonu'da balıkçılar 100 ton hamsi yakaladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz