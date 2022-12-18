Güzelyurt Mahallesi Ürgüp Caddesi'nde, F.K. idaresindeki otomobil, Necip Fazıl Köprü Kavşağı yakınında kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Y.A. ağır yaralandı.

Olay yerine gelen ekiplerce araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol ekiplerin çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

Bu arada kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.