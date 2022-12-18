Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar 09:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kuzey Ege için fırtına uyarısı
Kuzey Ege'de rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege’de rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, çarşamba günü sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği bekleniyor.
Etiketler: Meteoroloji Ege Bölgesi Fırtına
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