Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege’de rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, çarşamba günü sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği bekleniyor.