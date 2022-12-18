Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar 08:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
AFAD verilerine göre, Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.01'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, deniz yüzeyinin 11,42 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Etiketler: Son Dakika Ege Denizi Deprem
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