Ortahisar Mahallesi’nde Tabakhane ve Zağnos vadileri arasında bulunan Trabzon Kalesi'nin surlarına bitişik yapılar inşa edildi. Yapılaşma nedeniyle surlar tahrip oldu, görüntü kirliliği oluştu. Trabzon Kalesi ve surlarının restore edilerek koruma altına alınması isteniyor.

[Fotoğraf: DHA]

Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Coşkun Erüz, etrafındaki yapıların kale surlarını tehdit ettiğini söyledi.

"Tarihi kalenin üzerine çok büyük bir yapılaşma baskısı var. Aşağı Hisar’ın büyük bir kısmı yapılan binalarla birlikte tahrip oldu. Şu anda Ortahisar ve Yukarıhisar korunuyor gibi görünüyor. Osmanlı döneminden itibaren kalelerin artık savunmadan çıkıp da yaşam alanlarına dönmesi ile birlikte o alanlarda bir şekilde tapulandı ve hak sahipleri tarafından kullanılmaya başladı. Surların üzerindeki betonarme yapılar baskı yapıp tahrip ediyor, aynı zamanda çok çirkin bir görüntü oluşuyor."

[Fotoğraf: DHA]

"Kaleyi kaybetmek üzereyiz"

Surların turizme kazandırılması gerektiğini belirten Erüz, "Normalde tarihi, turistik yapı olması gerekirken ana yollar haricinde surlara hiçbir şekilde ulaşma şansımız yok. İnsanların kalenin içerisinde olduklarını hissedebilme şansları yok. Bu kısımları istimlak edilmeli ve betonarme binalardan arındırılması gerekiyor" dedi.

[Fotoğraf: DHA]

Vatandaşlar da korunmasını istiyor

Kent sakini Salih Zeki Kızıler, kale surlarını merak eden çok sayıda turistin olduğunu söyleyerek, “Evler hep kaleye yapışık yapılmış durumda. Evleri kentsel dönüşüm diye yıktılar ama evin bir kısmı surda kaldı, ya da ev yıkılırken surlarda yıkılmalar meydana geldi. Buraların artık turizme kazandırılmasını istiyorum. Trabzon’un tarihi bunu hak ediyor” dedi.