Çok Bulutlu 18.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 02.11.2023 18:40

Trabzonspor formalı çocuğun yüzüne biber gazı sıkan kişi tutuklandı

Bursa'da, arkadaşıyla evinin bulunduğu sokakta kaldırımda oturan Trabzonspor formalı çocuğun yüzüne biber gazı sıkan zanlı tutuklandı.

Trabzonspor formalı çocuğun yüzüne biber gazı sıkan kişi tutuklandı
[Fotograf: AA]

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli V.İ'nin "kendini savunamayacak durumda olan mağdura karşı kasten yaralama" ve "silahla kasten yaralama" suçlarından 5 farklı olayda daha şüpheli olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Toplamda 6 farklı olaydan tutuklama talebiyle Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen V.İ'nin tüm suçlamalardan ayrı ayrı tutuklanmasına karar verildiği bildirildi.

Yüzüne biber gazı sıkılan Trabzonsporlu çocuk yaşadıklarını anlattı
Yüzüne biber gazı sıkılan Trabzonsporlu çocuk yaşadıklarını anlattı

Ne olmuştu?

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi'nde 9 yaşındaki Yusuf Emir Bolat'ın 29 Ekim'de kaldırımda arkadaşıyla otururken biber gazıyla saldırıya uğramasına ilişkin çalışma başlatmış, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, biber gazı sıkan kişinin V.İ. (31) olduğunu belirlemiş ve şüpheliyi gözaltına almıştı.

ETİKETLER
Bursa
Sıradaki Haber
Kızılay Haftası’nda Türkiye'nin sembol yapıları kırmızıya büründü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:35
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı
19:39
BM, Gazze'de soykırımı önlemek için ateşkes çağrısında bulundu
19:25
Bakan Fidan: AB'de Filistinlilerle dayanışma gösterilerinin engellenmesi çifte standart
19:06
Netanyahu: Gazze'nin kenar mahallelerine yaklaşıyoruz
18:56
Kırklareli'nde ormanlık alanlara girişler yasaklandı
18:38
Borsa günü yükselişle tamamladı
İnsani yardım taşıyan tırlar, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye girdi
İnsani yardım taşıyan tırlar, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye girdi
FOTO FOKUS
Karagöz: AA ve TRT'nin Filistin'de çektiği görüntüler delil olacak
Karagöz: AA ve TRT'nin Filistin'de çektiği görüntüler delil olacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ