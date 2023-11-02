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Türkiye
AA 02.11.2023 17:29

Kızılay Haftası’nda Türkiye'nin sembol yapıları kırmızıya büründü

Her yıl 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası’nda Türkiye’nin sembol yapıları kırmızıya büründü. Cumhuriyet Müzesi, Göbeklitepe, Patara Antik Kenti, Alacahöyük Sfenksli Kapı, Galata Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve Atakule kırmızıya büründü.

Kızılay Haftası’nda Türkiye'nin sembol yapıları kırmızıya büründü
[Fotograf: DHA]

Her yıl 29 Ekim-4 Kasım'da kutlanan Kızılay Haftası'nda bu yılki kutlamalar "Kızılay Sensiz Olmaz" temasıyla gerçekleştirildi.

Türkiye'nin sembol yapıları, Türk Kızılay'ın hilalinin rengi olan kırmızı ile aydınlatıldı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı desteğiyle Cumhuriyet Müzesi (II. TBMM), Göbeklitepe, Patara Antik Kenti, Alacahöyük Sfenksli Kapı, Galata Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve Ankara Atakule kırmızı renge büründü.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Köprülerin aydınlatılmasında Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesindeki Karayolları I. Bölge Müdürlüğü destek olurken, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü koordinesinde müze yöneticileriyle çalışanlar da kutlamalara ortak oldu.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

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Kızılay Kültür ve Turizm Bakanlığı
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