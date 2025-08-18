Trabzon'daki Sera Gölü yüzeyinden 30 kamyon çöp temizlendi

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğünün Trabzon'a yaptığı yatırımlarla vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye, derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, şehrin en önemli turizm noktalarından biri olan Sera Gölü'nde 2015, 2019 ve 2024 yıllarında dip temizlik çalışmaları yapıldığını kaydetti.

Balta, yukarı havzada inşa edilen 7 adet tersip bendi ve Türkiye'de ilk kez bir gölü korumak maksadıyla yine DSİ tarafından inşa edilen çökeltim havuzu ile birlikte Sera Gölü'ne taşınan rusubi malzemeyi büyük oranda engellediklerini ifade etti.

Sera Gölü'nde 2024'te yapılan dip temizlik çalışmasıyla birlikte rusubi malzemeleri arındırdıklarını ve gölün yeniden doğal görünümüne kavuştuğunu belirten Balta, "Ülkemizin en çok yağış alan illerinden biri olan Trabzon'da sağanak yağışlar sonucu göle taşınan ve insan faktörü nedeniyle göle atılan yüzer çöpleri ise bu kez kurumumuz envanterine yeni dahil olan yüzer paletli amfibik ekskavatörlerle temizlendi" değerlendirmesinde bulundu.

Balta, 21 Mayıs 2025 tarihinde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla makine parkına 25 treyler çekicisi ve 2 yüzer paletli ekskavatör dahil edildiğini hatırlatarak, "DSİ olarak bu özel iş makinelerini, su yollarının ve nehir deltalarının derinleştirilmesi, nehir, göl, baraj, sahil şeridi bakımı ve temizliklerini yerine getirmekte kullanmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bugün itibarıyla yüzer paletli ekskavatörün son sağanak yağışlarla birlikte Sera Gölü'nün yüzeyinde biriken yüzer çöplerin temizlenmesinde aktif görev aldığını belirten Balta, şunları kaydetti:

"Geldiğimiz noktada Sera Gölü'nde temizlik çalışmamız tamamlanmıştır. Göl yüzünden 30 kamyon çöpü temizleyerek, gölü yeniden eski güzelliğine kavuşturduk. Artık yerli ve yabancı turistlerimiz çöplerle kaplı bir göl değil, pırıl pırıl bir göl görecekler."