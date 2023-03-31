Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma 06:13Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Trabzon'da polisleri taşıyan otobüs alev aldı
[Fotograf: İHA]
Trabzon'da polis ekiplerini taşıyan bir otobüs alev aldı. Polisler son anda otobüsü terk ederken, büyük bölümü yanan otobüs kullanılamaz hale geldi.
Trabzon'un Maçka ilçesinde polis memurlarını taşıyan otobüs, Zigana Dağı'nı tırmanırken Hamsiköy mevkiinde bilinmeyen bir nedenle alev aldı.
Yangının fark edilmesi sonucu otobüsteki polisler hemen otobüsü terk ederken, alevler bir anda otobüsü sardı. Yangına yoldan geçen araçların yangın tüpleri ile ilk olarak müdahale edilmeye çalışılırken, daha sonra Maçka Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri bölgeye gelerek yanan otobüse müdahale etti.
Polislerin yara almadan atlattığı yangında otobüs yanarak kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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