Of ilçesinde ormanlık alanda akşam saatlerinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden ekipler hızla çalışmalara başladı. Arazi şartları ekiplerin müdahalesini güçleştirdi.

Uzun uğraşların ardından kontrol altına alınan yangında, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.