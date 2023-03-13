Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi 04:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Trabzon'da orman yangını
Trabzon'un Of ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin yoğun çabasıyla yangın kontrol altına alındı.
Of ilçesinde ormanlık alanda akşam saatlerinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Olay yerine giden ekipler hızla çalışmalara başladı. Arazi şartları ekiplerin müdahalesini güçleştirdi.
Uzun uğraşların ardından kontrol altına alınan yangında, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
Etiketler: Trabzon Orman Yangını
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