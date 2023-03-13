Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi 00:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Video merakı canından ediyordu
Malatya'da depremde ağır hasar gören bina kontrollü yıkılırken aniden çöktü. Binanın yakınında bulunan genç kız ise telefonuyla görüntü almaya devam etti. Durumu fark eden baba kızına sert tepki gösterdi.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde ağır hasarlı bir binanın kontrollü yıkımı sürerken, birkaç metre yakınında bir genç kız telefon kamerasıyla kayıt yapıyordu.
Bina bir anda çöktü, çevredekiler kaçarak uzaklaşmaya çalıştı. Ancak genç kız canını tehlikeye atarak çekim yapmaya devam etti.
O anlar hem babanın hem de çevredekilerin yüreğini ağzına getirdi. Bunun üzerine baba kızına sert tepki gösterdi.
Etiketler: Malatya
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