Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde ağır hasarlı bir binanın kontrollü yıkımı sürerken, birkaç metre yakınında bir genç kız telefon kamerasıyla kayıt yapıyordu.

Bina bir anda çöktü, çevredekiler kaçarak uzaklaşmaya çalıştı. Ancak genç kız canını tehlikeye atarak çekim yapmaya devam etti.

O anlar hem babanın hem de çevredekilerin yüreğini ağzına getirdi. Bunun üzerine baba kızına sert tepki gösterdi.