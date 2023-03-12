Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar 23:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ümraniye'de yangın
[Fotograf: İHA]
İstanbul Ümraniye'de çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Cemil Meriç Mahallesi Güven Sokak'taki 3 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, binanın üst katındaki daireye de sıçrayan yangını kısa sürede söndürdü.
Yangında binanın çatısı ve üst kattaki daire kullanılamaz hale geldi.
[Fotoğraf: AA]
Sıradaki Haber
Elazığ’da soba patladı: 2 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz