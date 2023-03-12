Adıyaman'da pek çok tarihi yapı hasar gördü, bazı tarihi yapılar tamamen yıkıldı. Tut ilçesindeki Vijne Köprüsü de onlardan bir tanesi...

Vijne Köprüsü, 18. yüzyılda Besni Kaymakamı ve Malatya Mutasarrıfı Rişvanzâde Ömer Paşa tarafından yaptırılmış.

Köprü tarihi ipek yolunun da tali yollarından birinin üzerinde bulunuyor. Vijne Köprüsü'nün yaklaşık 5 metre kuzeyinde çok daha eski bir köprünün kalıntıları görülebiliyor.

Bölge sakinleri onarılmasını istiyor

Tarihi konusunda kesin veriler bulunmamakla birlikte köprünün Roma, Komagene, Pers dönemlerinde kullanıldığı tahmin ediliyor.

Vijne Köprüsü depremden önce 70'li yıllarda taşan Göksu’nun sularıyla hasar almış. 45 metre uzunluk ve 12 metre genişliğe sahip köprünün bir bölümü yıkılmış.

Köprü, bölgedekiler tarafından ahşap bir geçit yapılarak kullanılıyordu. Şimdi bölgede yaşayanlar komşu köylere ulaşmak için yaklaşık 2 saat yol gitmek durumunda. Bölge sakinlerinin en büyük beklentisi deprem yaraları sarılırken tarihi Vijne Köprüsü'nün de onarılması.

Kamera-Dron: Uğur Bulut