Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar 20:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kütahya'da sağanak nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı
Kütahya'nın Gediz ilçesinde sağanak nedeniyle ekili tarım arazileri zarar gördü.
Dörtdeğirmen, Erdoğmuş ve Fırdan köylerinde aniden bastıran sağanak, Gümele Göleti ile Gediz Çayı'nın taşmasına neden oldu.
Etkili olan sağanak ve taşkınlar nedeniyle dere kenarlarındaki ekili tarım arazileri su altında kaldı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı.
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