Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar 19:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mehmetçik'ten engelli gence tekerlekli sandalye hediyesi
Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerdeki çadır kentlerde görev yapan Mehmetçik, köylerdeki depremzedelere de yardım ulaştırıyor.
Milli Savunma Bakanığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyor.
MSB'nin sosyal medya hesabından, "Yardım faaliyetlerine devam eden Mehmetçiklerimiz Malatya'nın Akçadağ ilçesindeki Aydınlar köyünde ikamet eden Muhammed kardeşimize tekerlekli sandalyesini teslim ederek mutluluğuna ortak oldu" notuyla görüntü paylaşıldı.
Yurt dışında yaşayan gurbetçilerin gönderdiği jeneratör, tekerlekli sandalye ve çeşitli gıda malzemelerinden oluşan yardım malzemeleri de 8'inci Komando Tugayı'nca depremzedelere ulaştırılmak üzere teslim alındı.
Mehmetçikler yardımları depremzedelere ulaştırmaya başladı.
Etiketler: Mehmetçik Deprem Milli Savunma Bakanlığı
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