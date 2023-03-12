Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar 18:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da ekipleri harekete geçiren çanta boş çıktı
[Fotograf: AA]
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde duvar kenarına bırakılan şüpheli çanta, tedirginliğe neden oldu.
Elperek Mahallesi Mahmut Hüdai Sokak üzerinde duvar kenarında bırakılmış çantayı gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Bomba imha ekiplerinin incelemesinin ardından boş olduğu tespit edilen çanta emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Etiketler: Sakarya
Sıradaki Haber
Şanlıurfa'da soba zehirlenmesi: 2 can kaybı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz