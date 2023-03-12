Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar 16:52Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Valilik uyardı: Ankara'da sağanak ve kar bekleniyor
Ankara bugün ve yarın sağanak ve kar yağışının etkili olması bekleniyor. Yetkililer sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.
Ankara Valiliği, kentte bugün ve yarın etkili olacak sağanak ve kar yağışı sebebiyle vatandaşları uyardı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son alınan verilere göre; bugün ve yarın ilimizin güney kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış, yarın havanın soğumasıyla karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli kar yağışı, yükseklerde buzlanma ve don beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
⛈️ Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre;— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) March 12, 2023
⤵️ pic.twitter.com/P1yHk7mQQS
Etiketler: Ankara Ankara Valiliği Kar Yağışı Sağanak
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