Olay, Siverek ilçesine bağlı Bayırözü Mahallesinde meydana geldi.

11 yaşındaki Muhsine Yavuzaslan isimli kız çocuğu, evlerinin önünde arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada üstüne çıktıkları kayalardan biri yuvarlandı.

Kayanın altında kalan çocuğun ailesi, durumu 112'ye bildirerek yardım istedi.

Bunun üzerine kısa sürede jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine giderek çocuğu tonlarca ağırlıktaki kayanın altından çıkardı.

Ağır yaralanan 11 yaşındaki Muhsine Yavuzaslan, Siverek Devlet Hastanesine kaldırdı ama doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.