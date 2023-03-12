Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar 14:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteoroloji'den Marmara Denizi için fırtına uyarısı
Marmara Denizi için fırtına uyarısında bulunuldu. Yetkililer kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'nde rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Yetkililer kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı.
Etiketler: Meteoroloji Fırtına
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