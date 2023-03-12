Atıfbey Mahallesi 1 Sokak'taki evin çökmesinin üzerine bölgeye polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri yaptığı incelemede enkazda kimsenin olmadığını belirledi.

Evin önünde park halindeki otomobilde hasar oluştu.

[Fotoğraf: İHA]

"Burası tarihi eser ve sit alanı olduğu için restore yapılamadı"

Olay anını anlatan çevre sakinlerinden Ayhan Mutlu, "Saat 10.00 sıralarında olmuş olay. Aşırı yağışlardan dolayı çatıda bir göçme olmuştu. Gürültüyle beraber uyandım zaten. Gelip baktığımda bir aracın orada olduğunu gördüm, onun üzerine devrilmiş. Burası tarihi eser ve sit alanı olduğu için restore yapılamadı. Yaklaşık 110 yıllık tarihi bir bina ve 2012'den beri sit alanıydı. Bir deprem endişesi de insanlarda olduğu için gürültüyü duyan herkes korkuyla balkonlara ve pencerelere çıktı" dedi.

[Fotoğraf: İHA]