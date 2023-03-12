Türkiye'yi derinden sarsan iki büyük depremin artçı sarsıntıları sürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Saat 12.14'te olan deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.