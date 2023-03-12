Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar 12:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Osmaniye'de 3,9 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Türkiye'yi derinden sarsan iki büyük depremin artçı sarsıntıları sürüyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
Saat 12.14'te olan deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 12, 2023
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Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Düziçi (Osmaniye)
Tarih:2023-03-12
Saat:12:14:55 TSİ
Enlem:37.236 N
Boylam:36.367 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/5uqyrjgLT5@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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