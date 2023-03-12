Kahramanmaraş merkezli depremler, Malatya kent merkezi, Doğanşehir ve Akçadağ ilçeleri ile kırsal mahallerde büyük yıkıma yol açtı.

İlk depremde 130 binanın, ikinci depremde ise 3 binin üzerinde binanın yıkıldığı kentte depremler, yapı stokunun büyük kısmına zarar verdi.

Kent merkezindeki eski yapıların yanı sıra özellikle Bostanbaşı, Fahri Kayahan, Tecde, Yüzakı gibi mevkilerdeki yeni yapılar da depremlerde zarar gördü.

32 bin 195 bina yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı

Depremler, Malatya'da her 4 binadan 1'ini ya yıktı ya da ağır hasar verdi.

Malatya Valiliği, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından kentteki 131 bin 991 binadan 32 bin 195'inin, 372 bin 321 bağımsız bölümünden 90 bin 347'sinin acil yıkılacak, yıkık ve ağır hasarlı olduğunu açıkladı. Bu 90 bin 347 bağımsız bölüm içerisinde 72 bin 311 konutun, 14 bin 754 ticarethanenin olduğu belirtildi.

Yıkılan binalardan 473'ünün enkazı kaldırıldı

Malatya'da yıkılan binaların enkazını kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri ile kolluk kuvvetleri eşliğinde yapılan çalışmalarda, enkazlarda bulunan değerli eşyalar, polis ve askerlerce tutanak altına alınıyor.

Ayrıca bulunan kitap, fotoğraf albümü, sandık gibi eşyalar ise enkazın kenarında oluşturulan alanda bir araya getiriliyor.

Kentte 11 Mart itibarıyla yıkılan binalardan 473'ünün enkazının kaldırıldığı öğrenildi.