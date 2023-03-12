Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar 15:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Adana'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Adana'nın Saimbeyli 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Adana Valisi Süleyman Elban, deprem nedeniyle kentte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını söyledi.
Türkiye'yi derinden sarsan iki büyük depremin artçı sarsıntıları sürüyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
Saat 15.31'de olan deprem, yerin 7,7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Adana Valisi Süleyman Elban, deprem nedeniyle kentte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını söyledi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 12, 2023
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Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Saimbeyli (Adana)
Tarih:2023-03-12
Saat:15:31:21 TSİ
Enlem:37.928 N
Boylam:36.254 E
Derinlik:7.7 km
Detay:https://t.co/xWD0If3hR4@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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