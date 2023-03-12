Türkiye'yi derinden sarsan iki büyük depremin artçı sarsıntıları sürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Saat 15.31'de olan deprem, yerin 7,7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Adana Valisi Süleyman Elban, deprem nedeniyle kentte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını söyledi.