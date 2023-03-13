Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi 00:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Atatürk Mahallesi İsmail Hakkı Özkan Sokak'taki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Safranbolu Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.
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