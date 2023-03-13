Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi 04:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sigara izmariti yangın çıkardı
[Fotograf: İHA]
Kocaeli’de bulunan bir tekstil atölyesinde yangın çıktı. Sigara izmaritinden çıkan yangın atölyede hasara yol açtı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir tekstil imalathanesinin bahçesinde Geri dönüşüme gönderilecek malzemeler tutuştu. Alevler kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Atölyede hasara yol açan yangının bahçeye atılan sigara izmaritinin kumaşları tutuşturması sonucu çıktığı belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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