Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi 03:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de silahlı kavga: 1 yaralı
[Fotograf: TRT Haber]
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde tabancayla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde Yeni Mahallesi 5124. Sokak'ta Burak T. ile Ömer Y. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ömer Y. tabancayla Burak T.'ye ateş etti.
Vücuduna isabet eden mermiyle yaralanan Burak T. çevredeki bir araçla hastaneye götürüldü.
Polis, olay yerinden kaçan Ömer Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
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