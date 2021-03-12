Orman İşletme Müdür Yardımcısı Sıddık Aydın, Orman Genel Müdürlüğünün son yıllarda kırsalda yaşayan vatandaşların, gelir seviyelerini arttırmak için ağaçlandırma sahalarında gelir getirici türler kullanarak, meyve bahçeleri kurulmasına önem verdiğini söyledi.

Aydın, bu çalışmalarla birlikte yöre halkının talep ettiği doğal meyve türlerinde aşılama yapılarak kaliteli, bol verimli ve hastalıklara karşı dayanıklı meyve fidanları üretmeyi planladıklarını belirtti.

"3 bin adet fidanı aşılayacak aşı kalemi alındı"

Aydın, yörede doğal olarak yetişen elma, armut ve kiraz gibi meyve türlerinin genetik özelliklerinin kaybolmadan nesilden nesile aktarılması için aşılama yöntemlerinin önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Çalışmalarına ilk aşamada çeşitli meyve türlerinde aşılama yapılıyor, ikinci aşamada köylülere aşılama yöntemleriyle ilgili eğitimler verecek. Aşılama çalışması kapsamında yıllardır yörede sevilerek tüketilen genetiği değişmemiş, meyve verimi ve kalitesi yüksek meyvelerin türlerinin aşılama yöntemi ile 3 bin adet fidanı aşılayacak aşı kalemi alındı."

Aşılama yöntemi ile elde edilecek fidanlar Gelir Getirici Türlerle ağaçlandırma çalışmalarında kullanılacak.