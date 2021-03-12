22 Ağustos 2020’de Giresun’un Dereli ilçesinde yaşanan sel felaketinin yaraları sarılıyor.

İlçede Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından afetzedeler için 142’si rezerv alanda, 71’i ilçe merkezinde olmak üzere 213 konut inşa ediliyor.

Rezerv alandaki konutların kaba inşaatı tamamlandı

İlçe merkezindeki konutların inşası hızla devam ederken, rezerv alandaki konutların kaba inşaatı tamamlandı.

Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, Nisan ve Mayıs sonunda hem Sütlüce Mahallesi’ndeki rezerv konutların hem de çarşı merkezindeki iş yerlerinin ve konutların vatandaşa teslim edilmesini planladıklarını söyledi.

Derelerde ıslah çalışması yapılıyor

İlçe merkezindeki 82 dükkanın inşası sürerken, bir yandan da taşan derelerde ıslah çalışması yapılıyor. Şenlikoğlu, afetin yaşandığı Akkaya Deresi’nde tersip bentlerinin yapıldığını açıkladı:

“Afetin yaşandığı Akkaya Deresi'nde tersip bentleri yapılıyor. Tersip bentlerinin yapılması ile beraber artık suyun hem hızı kesilmiş olacak hem gelen malzeme bu tersip bentlerinde duraklatılacak.”

İl genelinde 250 köy evi inşa edilecek

Giresun Doğankent ilçesinde de 156 rezerv konut yapılacak. İl genelindeki köylerde ise yanlarında ahırı olan tek katlı 250 köy evi inşa edilecek.

Haber: Ahmet Can