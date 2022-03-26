Haber Giriş: 26 Mart 2022 Cumartesi 18:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, DHA
Trabzon’da kopan kaya parçaları minibüsün üzerine düştü: 4 ölü
[Fotoğraf: TRT Haber]
Trabzon'da Vakfıkebir-Tonya kara yolunda, yamaçtan heyelan sonucu kopan kayaların üzerine düştüğü minibüsteki 4 kişi hayatını kaybetti.
Olay Vakfıkebir - Tonya kara yolunda meydana geldi. Tonya'nın Karaağaçlı Mahallesi civarında 60 KF 334 plakalı aracın üzerine yamaçtan kopan kaya parçaları düştü
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.
Çevrede güvenlik önlemi alındı.
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