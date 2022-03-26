Yalova Mantar Araştırma Merkezi'ndeki çalışmalar sonuç verdi.

Türkiye'de doğal olarak yetişen istiridye ve kulacık mantarı türleri tohumluk hale getirildi.

Amaç, Anadolu'da yetişen en az 10 mantar türünün üretimini ticari hale getirmek...

Merkezde 700'ün üzerinde mantar çeşidi bulunuyor

Yalova'daki Atatürk Bahçe Kültürleri Merkezi Araştırma Enstitüsü içerisindeki gen bankasındaki mantar çeşitlerinden ikisi yaprak 77 ve soylu 77 adıyla tescil edildi. Tescil işlemi sonrası da üretim hız kazandı.

Gen bankasında 700'ün üzerinde mantar türü koruma altında...

Merkez, yerel türleri yaygınlaştırılıp ekonomiye kazandırmaya çalışıyor. Doğadan toplanan diğer mantarlar da laboratuvar ortamında melezleniyor. Bu tohumlardan en verimlileri seçilerek ekiliyor.

"Güney Kore ile iş birliği halinde bir proje yürüttük"

Islah çalışmalarına 6 yıl önce başladıklarını belirten Ziraat Yüksek Mühendisi Mustafa Kemal Soylu, "Güney Kore ile iş birliği halinde bir proje yürüttük. Bu proje kapsamında Güney Kore'den istiridye mantarına ait izolatları doku kültürü laboratuvarında yerli izolatlarımızla çaprazlayarak melezleme çalışmaları yürüttük" dedi.

Başarı sağlanırsa, iki tür mantara ek olarak yeni mantarlar için de tescil başvurusu yapılacak.

Haber: Cem Mete Okur