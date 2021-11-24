İlçede sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren yağış, Şalpazarı-Beşikdüzü kara yolunun 12. kilometresinde kaya parçalarının koparak yola düşmesine neden oldu.

Araç trafiğine kapanan yolda, heyelan sonrası Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekiplerin, yeni heyelan ihtimaline karşı çalışmalarını tedbir alarak sürdürdükleri bildirildi.