İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 25. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı inceledi.

Daire, görüntü ve ses kayıtlarına göre eylem sırasında sanık Hasan Sel’i sözlü olarak uyaran ve eylemlerini kesmesi yönünde engellemeye çalışan sanık Hüseyin Sel’in üzerine atılı suçların ne şekilde oluştuğu, hangi gerekçe ile hangi delillere üstünlük tanındığının açık olarak gerekçeye yansıtılmadığını ve cezaların şahsileştirilerek hüküm kurulmadığını belirtti.

Suçun unsurlarının oluşmadığı kaydedildi

Daire, kararında müşteki Ayfer Bahçivan’ın trafikte gittiği sırada sanıkların içinde bulunduğu araca arkadan çarptığını, sanıkların araçtan inerek müştekinin yanına geldiğini ve kaza nedeniyle iki aracın durduğunu belirtti.

Sanıkların müştekinin aracının özel olarak yolunu kesmediğini, engel koymadıklarını ve buna benzer dış bir etkenle durdurmadıklarını dikkate alan Daire, 'Kara ulaşım araçlarını alıkoyma' suçunun unsurlarının oluşmadığı halde bu suçtan sanıkların mahkumiyetlerine karar verildiğini kaydetti.

Sanıkların müştekilerin şahıslarına bir zarar vermeden olay yerinden ayrıldıklarının anlaşıldığı belirtilen kararda, sanıklar hakkında 'Hürriyeti tahdit' suçu yönünden Etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmamasının nedeninin belirsiz bırakıldığı da ifade edildi.

Yerel mahkemede yargılanacaklar

Daire, yapılan istinaf başvurusunu yerinde görerek yerel mahkemenin verdiği kararı bozarak dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi. Sanıklar, önümüzdeki günlerde yeniden hakim karşısına çıkacak.